"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

أخبار الرياضة "زمن الكورونا"

تأجيل وإلغاء البطولات مستمر

نبدأ أخبارنا من القارة السمراء حيث قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي التي كانت مقررة مطلع شهر أيار/مايو المقبل حتى اشعار آخر وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للمزيد اضغط هنا.

في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتغيرة لفيروس #COVIDー19 وسط الحظر في غالبية الدول، قررت لجنة CAF للطوارئ تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر 👇 — CAF - AR (@caf_online_AR) April 11, 2020

وتأثراً أيضاً بتفشي وباء فيروس كورونا أعلنت شركة التسويق المالكة لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم إلغاء نسخة هذا العام من البطولة الودية بسبب فيروس كورونا .. للمزيد اضغط هنا.

An update on the Men’s 2020 Tournament. pic.twitter.com/eb8PaSaPGs — International Champions Cup (@IntChampionsCup) April 10, 2020

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أجمل 4 مباريات من #كأس_العالم - البرازيل 2014 🇧🇷



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التحديات والفكاهة لا تتوقف في الحجر المنزلي مع النجوم 😅

بين مسرح الأحلام وملعب الاتحاد.. نسترجع معك معارك السيتيزنس والشياطين الحُمر في ديربي مانشستر في السنوات الأخيرة اليوم على HD1 📺

أخبار الميركاتو

من جهة أخرى لم تتأثر أخبار انتقالات اللاعبين بتوقف النشاط الكروي في أغلب دول العالم وقارة أوروبا على وجه التحديد وكانت أبرز تلك الأخبار مرتبطة بصانع ألعاب برشلونة المعار حالياً لبارين ميونيخ، البرازيلي كويتينو، حيث أعلن وكيل أعمال اللاعب كيا جورابشيان أن كوتينيو عبر عن رغبته للعودة مجدداً إلى الدوري الإنكليزي الممتاز .. للمزيد اضغط هنا.

وضمن أخبار صفقات الميركاتو المحتملة أيضاً، تحدثت وسائل اعلام اسبانية وأخرى إنكليزية عن صفقة مرتقبة بين ناديي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي بعد انتهاء الموسم الحالي. للمزيد اضغط هنا.

بادرة متميزة من الخزري

واستمراراً للمبادرات والمساعدات التي يقوم بها لاعبو كرة القدم تضماناً مع من أصابتهم أضرار جسيمة جراء تفشي فيروس كورونا، ساهم الدولي التونسي وهبي الخزري، لاعب سانت إتيان الفرنسي، في المد التضامني للتصدي لـ"كوفيد19" بتقديمه لمبلغ مالي لمستشفى مدينة باستيا في جزيرة كورسيكا.. للمزيد اضغط هنا.

طائرة مسيرة في منزل مالكوم

وفي أحد أكثر الأخبار طرافة حالياً، خرج نادي زينيت سان بطرسبورغ الروسي بفكرة جديدة عندما أوصل جائزة أفضل لاعب في الشهر عن طريق طائرة مسيرة، الجائزة كانت من نصيب لاعب الفريق، البرازيلي مالكوم الذي حصل عليها بعد أن حطت الطائرة في منزله. للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.

حدث في مثل هذا اليوم

وفي مثل هذا اليوم الثاني عشر من نيسان/أبريل لعام ١٩٧٣ ولد الإيطالي كريستيان بانوتشي الذي أصبح فيما بعد من أشهر مدافعي كرة القدم على الإطلاق.

وانطلقت مسيرة بانوتشي الذي لعب في مركز الظهير الأيمن، مع فريق جنوى الذي لعب له لثلاث سنوات (1990-1993) قبل أن ينتقل إلى ميلان الذي خاض معه 89 مباراة أحرز فيها 9 أهداف، ثم توجه إلى فريق ريال مدريد الإسباني وخاض معه 73 مباراة سجل فيها 3 أهداف .

وتعد الفترة الأبرز لبانوتشي كلاعب عندما انتقل إلى فريق روما، حيث خاض مع فريق العاصمة الإيطالية قرابة الثماني مواسم لعب فيها 226 مباراة مسجلاً 21 هدفاً.

وعقب اعتزاله اتجه بانوتشي للعمل في التدريب وكانت أبرز محطاته التدريبية عندما قاد منتخب ألبانيا بين عامي 2017 و2019.

هل تعلم؟

أول فريق كرة قدم في العالم باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وما زال ينشط حتى اليوم هو نادي شيفيلد الإنكليزي الذي تأسس في ٢٤ أكتوبر عام ١٨٥٧.

ويلعب الفريق حالياً في الدوري الممتاز الشمالي. عام ٢٠٠٧ احتفل النادي بالذكرى ال١٥٠ لتأسيسه أما الآن فمر على تأسيسه ١٦٢ عاماً.

وانبثق نادي شيفيلد لكرة القدم من فريق شيفيلد للكريكت الذي قرر وقتها تنظيم مباريات للكرة القدم بدون أي قواعد رسمية قبل أن يشكل عضوان في الفريق، ناثانيل كريسويك وويليام بيرست فريق مستقل لكرة القدم يحمل اسم النادي.

وتعد اللحظة الأسمى والأهم لهذا النادي عندما توج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي للهواة موسم 1903-1904.

