"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

أخبار الرياضة "زمن الكورونا"

نبدأ مع أخبار برشلونة

أزمة جديدة تضرب إدارة برشلونة، ولكن هذه المرة هناك القليل من الوقت لعودة التوازن إلى النادي الكاتالوني في ظل إيقاف النشاطات الرياضية بسبب فيروس كورونا. اضغط للمزيد.

وفي أخبار فيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم الجمعة أنّ لاعبه الأسطوري ومدربه السابق "السير" الاسكتلندي كيني دالغليش الذي أدخل المستشفى هذا الأسبوع، مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكن لا تظهر عليه أيّ عوارض. اضغط للمزيد.

وفي خبر عربي مفرح

حظي النجم الدولي السابق لمنتخب تونس ومحلل قنوات beIN SPORTS، حاتم الطرابلسي، بتكريم قيّم يحمل معان كبيرة، بعد أن اختير في التشكيلة الأساسية لأفضل لاعبي أياكس على مر العصور. اضغط للمزيد.

شاهد اليوم: لا تفوت ديربي الدار البيضاء اليوم على HD1

من أكثر الديربيات الكروية إثارة في شمال إفريقيا إن لم يكن العالم!



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لاعبون تألقوا في مواجهة أنديتهم السابقة في #دوري_أبطال_أوروبا!



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حدث في مثل هذا اليوم

في مثل هذا اليوم من عام 2001 دارت مباراة تاريخية جمعت منتخبي أستراليا وساموا الأميركية ظلت راسخة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة.

وشهدت المباراة المدرجة ضمن تصفيات كأس العالم 2002 (اليابان وكوريا الجنوبية) فوزاً ساحقاً للمنتخب الأسترالي بنتيجة 31-0 جعله رقماً قياسياً على مستوى العالم.

وبالإضافة إلى إحرازه الرقم القياسي لأكبر فوز في تاريخ المباريات الدولية لكرة القدم فقد بات لاعب المنتخب الأسترالي أرتشي تومبسون الأعلى تسجيلاً للأهداف في مباراة دولية واحدة وعددها 13 هدفاً.

هل تعلم؟

أكثر المنتخبات خوضا للمباريات النهائية في كؤوس العالم هي الأوروبية حيث أنها كانت طرفا على الأقل في جميع النهائيات ما عدا عامي ١٩٣٠ (أوروجواي والأرجنتين) و١٩٥٠ (البرازيل وأوروغواي).

أما أميركا الجنوبية فغابت عن المباريات النهائية في ١٩٣٤ و١٩٣٨ و١٩٥٤ و١٩٦٦ و١٩٧٤ و١٩٨٢ و٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٨.

أما أكثر منتخب خاض المباراة النهائية فهو ألمانيا إذ لعب في ثمانية نهائيات وتوج أربع مرات مقابل ٧ للبرازيل مع خمسة تتويجات.