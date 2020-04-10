"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

أخبار الرياضة في "زمن الكورونا"

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم الجمعة أنّ لاعبه الأسطوري ومدربه السابق "السير" الاسكتلندي كيني دالغليش الذي أدخل المستشفى هذا الأسبوع، مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكن لا تظهر عليه أيّ عوارض.

في مقابلة حصرية أجراها الزميل محمد سعدون الكواري مع لاعب أستون فيلا أحمد المحمدي، أكد الدولي المصري أنه يجب أخذ أزمة وباء كورونا من جانبها الإيجابي من خلال قضاء وقت أكبر مع الأسرة.

كما أشار النجم المصري أحمد المحمدي إلى أن الطاقم الفني للنادي أعطى لكل لاعب برنامجا تدريبيا في المنزل إلى حين عودة النشاط الكروي.

وفي إسبانيا حيث تخطى عدد المصابين بكورونا الـ152 ألف، أعلن ريال مدريد الاسباني أن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة تتراوح بين 10 و20٪ هذا العام لمساعدة النادي على مواجهة تداعيات الجائحة.

ويأمل النادي الملكي البالغ مجموع رواتب لاعبيه 283 مليون يورو أن يوفر ما بين 28 و56 مليون يورو اعتماداً على مصير الموسم الحالي.

ويطمح ريال من خلال هذه الخطوة إلى تجنب اللجوء إلى وضع ما يقارب 800 موظف في البطالة الجزئية الذين يتقاضون رواتب لا تقارن بتلك التي يتقاضاها اللاعبون المحترفون في ناديي كرة القدم وكرة السلة.

وسبق لناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد أن توصلا إلى اتفاق مع لاعبيهم لخفض رواتبهم بنسبة ٧٠ في المئة.

و أشارت تقارير إعلامية الخميس إلى إمكانية تغيير نظام بطولة أوروبا 2020 التي تم تأجيلها لصيف العام المقبل بسبب وباء كورونا، ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره النهائي بخصوص نظام البطولة في الفترة المقبلة مع إصدار جدول معدل للمباريات وأماكن إقامتها.

إلى ذلك قررت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم تأجيل البت بقرار انهاء الموسم الحالي في وقت مبكر بسبب تفشي فيروس كورونا لمدة تسعة أيام تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل.

وفي عالم الكرة الصفراء، أمل الإيطالي أندريا غودنزي رئيس رابطة محترفي كرة المضرب، في أن يقام موسم الملاعب الترابية وبطولة فرنسا المفتوحة خلال شهر أيلول/سبتمبر، في مسعى لإنقاذ الموسم المعلق على خلفية تفشي وباء كورونا.

هل تعلم؟



دارت النسخة الأولى من المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول" عام 1967.

وتوّج فريق غرين باي بيكرز باللقب الأول على حساب كانساس سيتي شيفز بفوزه في النهائي بنتيجة 35-10 أمام 61 ألف متفرجاً بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا.

ويقام نهائي "سوبر بول" وهي المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية في بداية شهر فبراير بين الفريق الفائز من تصفيات AFC ونظيره من تصفيات NFC.

وتعد "سوبر بول" المناسبة الرياضية الأكبر في الولايات المتحدة الأميركية إذ تشكل مهرجانا رياضياً ضخماً يدرّ أرباحاً كثيرة ويشد أنظار العالم.

اختر مباراتك المفضلة:

أجمل 4 مباريات لمحمد صلاح @MoSalah في #الدوري_الايطالي!



اختر مباراتك المفضلة بينهم لتشهادها من جديد 👇#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2020

من برامج ومباريات، اليوم نستحضر ذكريات كأس العالم في تغطية خاصة على HD1 📺



حدث في مثل هذا اليوم



في مثل هذا اليوم من عام 2007 دارت مباراة تاريخية جمعت مانشستر يونايتد الإنكليزي بضيفه روما الإيطالي ظلت راسخة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة.



وشهدت مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فوزاً ساحقاً للفريق الإنكليزي على نظيره الإيطالي بسبعة أهداف لهدف.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دوّن ثنائية خلال هذه المباراة الشهيرة التي دارت على أرضية ملعب أولد ترفورد.