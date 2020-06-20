ابعاد اسماعيل ومهاوي عن منتخب العراق

وذكرت الهيئة المؤقتة في بيان صحافي الجمعة "اطلعت الهيئة المؤقتة على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي للاعبي المنتخب ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي والذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط، فضلاً عن التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدد العالم".

وأضاف البيان "تقرر بعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب (السلوفيني ستريتشكو) كاتانيتش ابعاد اللاعبين ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب وفرض عقوبة مالية قدرها مليوني دينار عراقي (ما يعادل الف وسبعمائة دولار) على كل لاعب وسيتم استثمار المبلغ لدعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا".

وانتشر الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غنائي جماعي يشارك فيه اللاعبان ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي يؤديان فيه اغنية تستخف وتستهزئ من خطوة تفشي فيروس كورونا يصفون فيه المتخوفين من الوباء (الناس المجنونة).

وأهاب بيان الهيئة المؤقتة بلاعبي المنتخب العراقي أن "يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع وأن يسهموا في التوعية والارشاد من خطر هذا الفيروس اللعين"، مشيراً في الوقت عينه إلى حادثة وفاة المدرب علي هادي متأثراً بفيروس كورونا وكذلك الحالة الصحية غير المستقرة لنجم المنتخب العراقي السابق أحمد راضي بسبب اصابته بالفيروس.

