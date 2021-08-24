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كرة القدم

إيقاف مهاجم نابولي أوسيمين لمباراتين

أُقف مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين لمباراتين عقب تلقيه بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه أمام فينيتسيا في افتتاح منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، بحسب ما أعلن الإتحاد المحلي للعبة الثلاثاء.

AFP

وكان مهاجم ليل الفرنسي السابق (2019-2020) تلقى بطاقة حمراء بعدما صفع لاعب وسط فينيتسيا الشاب البلجيكي دان هيمانز في الدقيقة 22 من مباراة فوز نابولي مع مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي، على ضيفه العائد الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2001-2002 بهدفين نظيفين.

وستحرم العقوبة المهاجم أوسيمين، البالغ 22 عاماً، من السفر مع فريقه إلى جنوى الأحد ضمن إطار منافسات المرحلة الثانية من "سيري إي"، كما سيغيب عن المواجهة المرتقبة على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" عندما يستضيف نابولي منافسه يوفنتوس في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأعلن النادي الجنوبي في وقت لاحق انه سيستأنف قرار الإيقاف.

نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين
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