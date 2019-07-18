إيقاف مهاجم ليفربول السابق ستوريدج ستة أسابيع

وأكد الاتحاد أنه سيعمد إلى استئناف القرار لاعتباره أن العقوبة غير صارمة.

ووجدت اللجنة أن المهاجم ابن الـ 29 عاماً الذي ارتدى قميص منتخب "الأسود الثلاثة" 26 مرة، أوصى شقيقه للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في كانون الثاني/يناير 2018.

وخلصت اللجنة إلى قرار إيقاف ستوريدج ستة أسابيع من المشاركة في أي مباراة محلية، مع أربعة أسابيع إضافية مع وقف التنفيذ، وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني (94 ألف دولار).

وأعلن الاتحاد المحلي أنه سيستأنف قرار اللجنة التي برأت المهاجم الإنكليزي من تسع تهم من أصل 11، لاعتقاده أن العقوبة يجب أن تكون أكثر صرامة، علماً أن بامكان اللاعب أن يعاود نشاطه الكروي في 31 تموز/ يوليو، قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز.

وأفاد الاتحاد الإنكليزي في بيان أن "اللجنة المستقلة وجدت أن السيد ستوريدج طلب من شقيقه، ليون، المراهنة على انتقال محتمل من قبله (دانيال ستوريدج) إلى إشبيلية".

وتابع "بمنحه هذه التعليمات، وجدت اللجنة، في واقع الأمر، أن السيد ستوريدج قدم لشقيقه معلومات سرية لهذا الغرض"، قبل أن يختم "لم يوافق الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بكل احترام على القرار الذي توصلت إليه اللجنة، وسيعمد إلى استئناف التهم التي تم إسقاطها والعقوبة التي تم فرضها".

وكان المهاجم الدولي الإنكليزي غادر فريقه السابق ليفربول بطل أوروبا مع انتهاء عقده نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بعدما كان أعاره في منتصف موسم 2017-2018 إلى وست بروميتش ألبيون إثر فشل صفقة انتقاله إلى إشبيلية.