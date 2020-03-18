إيقاف منافسات كرة القدم في سلطنة عمان

وأكد الاتحاد في بيان بعد اجتماعه الطارئ الأربعاء "تعليق الموسم الحالي (كأس عمان والدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى) حتى شهر سبتمبر (أيلول) وإلغاء كأس الاتحاد للموسم الحالي ودوريات المراحل السنية".

ووضع الاتحاد العماني ذلك في إطار الحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والادارية والمشجعين، علماً بأن هذه التوصية تأتي بعد قرار حكومي بوقف كل النشاطات الرياضية.

وتتبقى ثلاث مراحل على ختام الدوري العماني الذي أقيمت مرحلته الثالثة والعشرين في 14 آذار/مارس بشكل طبيعي وبحضور الجماهير، قبل أن تتخذ وزارة الشؤون الرياضية العمانية قرار وقف الأنشطة في اليوم عينه.

أما مسابقة كأس عمان فبلغت مرحلة الدور نصف النهائي، وكان مقرراً إقامة مباراتي الإياب منه أمس الثلاثاء.



