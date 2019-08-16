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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

إيقاف مدرب نيجيريا السابق مدى الحياة

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة إنه فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على سامسون سياسيا مدرب منتخب نيجيريا السابق بسبب التلاعب في نتائج مباريات.

Reuters

وقال فيفا في بيان إن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة وجدت أن سياسيا "أدين بسبب إقراره بتلقي رشى فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات وهو انتهاك لميثاق أخلاقيات فيفا".  

 وشارك سياسيا (51 عاما) في 51 مباراة كمهاجم مع منتخب نيجيريا ثم تولى لاحقا تدريب عدة منتخبات وطنية للشباب قبل أن يدرب المنتخب الأول في 2016.  

وتعتبر هذه القضية هي الأحدث التي يكشف عنها ضمن التحقيقات التي يجريها فيفا منذ فترة طويلة بشأن أنشطة السنغافوري ويلسون راج بيرومال الذي وصفه الاتحاد الدولي للعبة بأنه "متلاعب معروف بنتائج المباريات" وهو ما اعترف به بيرومال أكثر من مرة.

 وقال فيفا إنه فرض حظرا مدى الحياة على سياسيا "على ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم (إداريا أو رياضيا أو أي أنشطة أخرى) على الصعيدين المحلي والدولي".  

 كما تم تغريم سياسيا 50 ألف فرنك سويسري (51051 دولارا).
 

سامسون سياسيا
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