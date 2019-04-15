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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم البرازيلي السابق مدى الحياة

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أعلنت لجنة القيم المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاثنين إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم البرازيلي السابق، خوسيه ماريا مارين، مدى الحياة لتورطه في قضية رشوة مالية.

Reuters

مارين البالغ من العمر 82 عاماً، كان مسؤولاً في الفيفا، وتمت إدانته وفقاً للمادة 27 من لائحة الانضباط فيها.

وعلى مارين أن مليون فرانك سويسري (880 ألف يورو تقريبا)، كغرامة إضافة إلى الإيقاف عن أي نشاط كروي محلي أو دولي لنهاية عمره.

وتتعلق القضية المتورط فيها مارين والتي صدر قرار الإيقاف في حقه بسببها بتلقيه رشى مالية في الفترة ما بين عامي 2012 و2015 مقابل تنازله عن الحقوق التليفزيونية والتسويقية لبعض بطولات اتحادي الكرة لأمريكا الجنوبية "كونميبول" وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"،
بالإضافة إلى بطولات اتحاد الكرة البرازيلي.


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