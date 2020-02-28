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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

إيقاف حارس ريال مدريد السابق 8 مباريات بسبب العنصرية

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أوقف الاتحاد الإنكليزي حارس مرمى ليدز يونايتد من الدرجة الأولى (الثانية عملياً) ثماني مباريات بسبب شتائم عنصرية بحق مهاجم تشارلتون أتلتيك البريطاني الكونغولي جوناثان ليكو خلال مباراة الفريقين في أيلول/سبتمبر الماضي.

Reuters


ونفى الإسباني أن يكون وجّه شتائم عنصرية لمهاجم تشارلتون، لكن لجنة مستقلة وجدت أنّه مذنب، ففرضت عليه أيضاً غرامة مالية بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني (نحو 70 ألف يورو) كما سيتعين عليه الخضوع لتكوين تربوي.

ووقعت الحادثة عندما حلّ ليدز يونايتد ومدربه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا ضيوفاً على تشارلتون أتلتيك في المباراة التي خسروها صفر-1 في 28 أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال نادي ليدز في بيان: "لا نتسامح مع أيّ شكل من أشكال التمييز في نادينا ونحن رواد في مكافحة التمييز في مجتمعنا".

وأضاف: "من المهم أن نذكِّر أنّ كيكو نفى دائماً تفوهه بأيّ تعليقات عنصرية"، موضحاً أنّ "اللجنة التأديبية للاتحاد الإنكليزي اعتمدت في قرارها على الاحتمال وليس على الدلائل التي تدين كيكو".

ويعتبر إيقاف كاسيا ضربة قوية لليدز الذي يصارع من أجل العودة إلى الدوري الممتاز.

ويحتل النادي حالياً المركز الثاني في البطولة بفارق أربع نقاط خلف وست بروميتش ألبيون المتصدر وخمس نقاط أمام فولهام الثالث.

وخاض كاسيا الذي انضم الى صفوف ليدز يونايتد في كانون الثاني/يناير 2019 قادماً من ريال مدريد الإسباني، جميع مباريات فريقه هذا الموسم.
 

كيكو كاسيا
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