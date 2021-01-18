إيقاف الشناوي حارس الأهلي 4 مباريات

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه الاثنين أنه تم أيضاً تغريم الشناوي، البالغ 32 عاماً، بمبلغ 20 ألف جنيه (نحو 1200 دولار اميركي).

وكان الشناوي اشتبك مع حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي عقب المباراة، لاعتراضه على بعض قراراته، منها إلغاء هدف سجله أيمن أشرف.

وبذلك يغيب الشناوي عن مباريات الأهلي ضد المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش.

وبتعادله الأخير مع البنك الأهلي، رفع الاهلي رصيده الى 17 نقطة من 7 مباريات مقابل 16 من 6 لغريمه الزمالك.

وتقدم النادي الاهلي الاثنين بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة للتدخل بشأن "الأخطاء التحكيمية" التي تحدث في مبارياته ببطولة الدوري هذا الموسم.

ووصف الأهلي الأخطاء التحكيمية في شكواه التي حدثت في مبارياته بـ"الفجة"، والتي تسببت في عرقلة الفريق وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات الماضية.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "أرسلت إدارة النادي خطابا إلى اتحاد الكرة المصري، تطالبه فيه بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية الفجة وغير المبررة، والتي تسببت في عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة".

وأكد النادي في خطابه أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات الأهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحة، لكن امتد الأمر أيضا إلى حكام تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

