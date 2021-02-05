إيقاف أونانا حارس أياكس امستردام لمدة عام بسبب تعاطي المنشطات

وجاء في بيان على موقع النادي "أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أندريه أونانا لمدة 12 شهرًا بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات بعد اختبار خارج المنافسات في 30 تشرين الأول/أكتوبر". وتابع إن القرار "دخل حيّز التنفيذ بدءا من اليوم وينطبق على كل نشاطات كرة القدم المحلية والدولية".

