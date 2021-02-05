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كرة القدم

إيقاف أونانا حارس أياكس امستردام لمدة عام بسبب تعاطي المنشطات

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أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي الجمعة عن ايقاف حارسه الدولي الكاميروني أندريه أونانا لمدة عام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسب تعاطيه المنشطات.

REUTERS

وجاء في بيان على موقع النادي "أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أندريه أونانا لمدة 12 شهرًا بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات بعد اختبار خارج المنافسات في 30 تشرين الأول/أكتوبر". وتابع إن القرار "دخل حيّز التنفيذ بدءا من اليوم وينطبق على كل نشاطات كرة القدم المحلية والدولية".
 

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