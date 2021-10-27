إيفاب يوصي بجعل التبديلات الخمسة دائمة في مسابقات كرة القدم

وقال إيفاب في بيان إن "فاب-تاب (اللجان الاستشارية الكروية والفنية) أوصت اليوم بأن المسابقات يجب أن تكون قادرة على اتخاذ قرار حيال زيادة عدد التبديلات وفقاً لاحتياجاتها الكروية".

وجاءت هذه التوصية في اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة لإيفاب برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد طلبات من اتحادات وروابط ودوريات مختلفة.

وأُدرج خيار استخدام خمسة تبديلات بدلاً من ثلاثة في مباريات كرة القدم في أيار/مايو 2020 لتخفيف الضغط على اللاعبين الذين أثقلهم تفشي جائحة فيروس كورونا التي دفعت إلى تغيير روزنامة المباريات وفرضت ازدحاماً في المواجهات، ما أثار مخاوف حيال صحة اللاعبين البدنية.

وكان إيفاب مدّد في وقت سابق من العام الحالي التعديل المؤقت لعدد التبديلات في المسابقات المحلية والدولية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022.

ويمكن للفرق إجراء خمسة تبديلات في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على غرار مسابقة دوري أبطال أوروبا، غير أن الدوري الإنكليزي الممتاز رفض هذا التمديد الموسم الماضي.

ولفت منتقدو القرار إلى أن جعل هذا الإجراء دائماً، سيعود بالفائدة بشكل غير متناسب لصالح الأندية الأكثر ثراءاً التي تضم عدداً أكبر من اللاعبين.