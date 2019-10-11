إيطاليا على بعد خطوة من تحقيق التأهل للـ"يورو"

تزداد حدة التنافس بين حارسي مرمى منتخب إيطاليا، جانلويجي دوناروما وسالفاتوري سيريغو، في وقت يستعد فيه لاعبو المدرب روبرتو مانشيني لحسم بطاقة التأهل إلى كأس أوروبا 2020 خلال استقبالهم اليونان السبت في الجولة السابعة من المجموعة العاشرة.

بقي سيريغو (32 عاماً) لسنوات في ظل العملاق جيجي بوفون المعتزل بعد فشل أبطال العالم أربع مرات بالتأهل الى مونديال روسيا 2018.

وفي وقت كان سيريغو الاسم البديهي لخلافة حارس يوفنتوس، ظهر الشاب دوناروما (20 عاماً) بقوة ليضع حامي عرين ميلان نفسه على رأس ترتيب الحراس في "سكوادرا أتسورا".

قال مانشيني "سيريغو يعرف جيدا الترتيب، نعلم انه يمكننا الاعتماد عليه وعلى الآخرين... دوناروما هو الخيار الأول، لكن في هذا المركز نحصل تماماً على الحماية".

ويبحث مانشيني، المستلم مهامه بعد خيبة فشل التأهل إلى المونديال الأخير، عن تجديد وجوه تشكيلته من خلال الدفع بشبان أمثال دوناروما ولاعب وسط انتر المتألق راهنا ستيفانو سنسي.

وبعد أن أصبح أصغر حارس يخوض مباراة في الدوري المحلي "سيري أ" بعمر 16 سنة و142 يوماً، كرر دوناروما هذه السابقة مع المنتخب بخوض مباراته الدولية الأولى بعمر 17 عامًا و189 يوماً.



تتصدر إيطاليا مجموعتها بستة انتصارات كاملة، ويمكنها ضمان رحلتها القارية خلال فترة التوقف الحالية.

ويعول مانشيني على امثال دوناروما، لاعب وسط إنتر نيكولو باريلا ومهاجم روما نيكولو تسانيولو العائد بعد تنزيله إلى تشكيلة منتخب تحت 21 عاما لاسباب انضباطية، فيما فضل مانشيني التخلي عن خدمات المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا.

واختير ظهير أيمن نابولي جوفاني دي لورنتسو للمرة الأولى، ويعود الظهيران كريستيان بيراغي وليوناردو سبيناتسولا بعد غيابهما عن تشكيلة أيلول/سبتمبر الماضي.

وتماشيًا مع التجديد الحاصل في المنتخب، عمدت ايطاليا الى اطلاق قميصها الاخضر الجديد لترتديه ضد اليونان وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخها.

وتشهد المجموعة عينها، مواجهة قوية بين فنلندا الثانية بفارق ست نقاط عن ايطاليا مع مضيفتها البوسنة والهرسك الرابعة التي ستحاول تعويض نكساتها الاخيرة، فيما تأمل أرمينيا في تحقيق فوزها الرابع في خمس مباريات عندما تحل ضيفة على ليشتنشتاين المتواضعة ومتذيلة الترتيب في محاولة لتضييق الخناق على وصافة المجموعة. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الادوار النهائية المقررة الصيف المقبل.







