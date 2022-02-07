إيطاليا ستقدم ملفها لاستضافة يورو 2032



وجاء في بيان صادر عن الهيئة الكروية الإيطالية: "في الأيام القليلة الماضية، أعرب الاتحاد الايطالي لكرة القدم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اهتمامه باستضافة يورو 2032".



وتابع الاتحاد أنّه يرغب في تحديث البنية التحتية للملاعب في أنحاء البلاد من أجل استضافة البطولة القارية، وبناء ملاعب جديدة وتحديث الحالية.



وأوضح الاتحاد نواياه قبل أكثر من شهر من الموعد النهائي لتقديم الملفات الذي وضعه الاتحاد الأوروبي في 23 آذار/مارس المقبل، على أن تقدّم المشاريع النهائية لاستضافة البطولة بحلول نيسان/أبريل من العام المقبل.



واستضافت العاصمة روما أربع مباريات في كأس أوروبا الأخيرة التي أقيمت في صيف 2021 في 12 مدينة أوروبية والتي توجت إيطاليا بلقبها على حساب إنكلترا في النهائي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنكليزية لندن.