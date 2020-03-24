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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

إيسكو يطلق حملة تبرعات لشراء المستلزمات الطبية

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كغيره من نجوم كرة القدم وجد إيسكو نفسه مسؤولاً عن الإسهام بمساعدة ملموسة لمواجهة فيروس كورونا.

Reuters


أطلق إيسكو لاعب ريال مدريد الإسباني مع شريكته الممثلة سارا سالامو حملة تبرعات لشراء المستلزمات الطبية التي تحتاجها المشافي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وتستهدف الحملة الجديدة شراء أدوات طبية بقيمة نصف مليون يورو يتم تزويد المشافي والمراكز الصحية بها لدعمهم في مساعي التصدي للفيروس.

وطالب إيسكو المواطنين بالتعاون لمساعدة المشافي بعد التواصل مع العديد من الشركات المصنعة والكوادر الطبية لمعرفة الاحتياجات المطلوبة.

وقال إيسكو: "نحن نحتاج دعمكم للمساعدة والإسهام بما يمكن من قبل كل واحد منا، نريد مساعدة الكادر الصحي، المرضى، الأطباء، كادر التمريض، إنهم يخاطرون بحياتهم من أجلنا".

وتأتي حملة إيسكو بالتوازي مع حملات أخرى لنجوم كرة القدم إذ سبق وأطلق كيميتش وغوريتسكا حملة تبرعات مادية لمواجهة الفيروس في ألمانيا أيضاً.

وشلّ فيروس كورونا الحركة في معظم أنحاء العالم وأدى لتأجيل العديد من الأحداث الرياضية الكبرى من السنة الحالية إلى السنة القادمة مثل يورو 2020 وكوبا أميركا.

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