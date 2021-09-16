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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

إنكلترا تخطف المركز الثالث من فرنسا في تصنيف الـ"فيفا"

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خطف المنتخب الإنكليزي وصيف بطل أوروبا المركز الثالث من فرنسا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات الرجال الصادر الخميس، فيما بقيت بلجيكا في الصدارة وخلفها البرازيل.

REUTERS

وفي حين حافظت فرنسا على المركز الثالث بعد انتهاء بطولة أمم أوروبا 2020، إلا أنها خسرت المركز الثالث في التصنيف الدولي بسبب نتائجها المتواضعة الأخيرة في التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™مقابل تألق إنكلترا.

وحافظت إيطاليا بطلة أوروبا والأرجنتين حاملة لقب كوبا أميركا على المركزين الخامس والسادس تواليًا.

وتقدّمت البرتغال إلى المركز السابع على حساب إسبانيا فيما دخلت الدنمارك قائمة العشرة الأوائل على حساب الولايات المتحدة التي تراجعت الى المركز الثالث عشر.

أما على الصعيد العربي فقد جاء المنتخب التونسي في المركز 25 عالمياً ثم المنتخب الجزائري (30 عالمياً) ثم المغرب (33 عالمياً)، والمنتخب القطري في المركز 43 عالمياً والمنتخب المصري في المركز 48 في ترتيب الفيفا. 

تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

  1. بلجيكا
  2. البرازيل 
  3. إنكلترا 
  4. فرنسا 
  5. إيطاليا 
  6. الأرجنتين 
  7. البرتغال 
  8. إسبانيا 
  9. المكسيك 
  10. الدنمارك  

                  
                  
                  
 

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