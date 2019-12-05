إنفانتينو يستعد لعضويّة اللجنة الأولمبية الدولية

وأشار باخ إلى أنه سيتم طرح ترشيح إنفانتينو في كانون الثاني/يناير على التصويت أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب بطل الجودو الياباني السابق ياسوهيرو ياماشيتا رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية والأميركي ديفيد هاغيرتي رئيس الاتحاد الدولي لكرة المضرب.

ولفت إلى أن ترشيح البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لم يُقترح للدورة المقبلة بسبب "مخاطر تضارب المصالح" وقال "الباب لا يزال مفتوحاً أمام سيباستيان كو لطوكيو"، حيث يمكنه الانضمام إلى اللجنة الأولمبية الدولية في الجلسة التي تسبق افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

وتم إعادة انتخاب إنفانتينو كرئيس للفيفا "بالتزكية" في حزيران/يونيو الماضي. وانتخب انفانتينو رئيساً للفيفا خلفاً لمواطنه جوزيف بلاتر في شباط/فبراير عام 2016 وكان الأخير عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية من 1999 حتى عام 2015 دون أن يتقدم بتجديد انتخابه على خلفية أزمة الفساد في الكيان الكروي.

كما أعلن باخ أن 30 رياضياً ترشحوا لـ4 مقاعد في لجنة الرياضيين سيتم انتخابهم خلال أولمبياد طوكيو. ومن بين هؤلاء بطل سباق البياتلون الفرنسي مارتن فوركاد، القطري معتز برشم بطل العالم في الوثب العالي، والسباحة الإيطالية فيديريكا بيليغريني، والبريطاني أليستير براونلي لاعب الترياتلون، ولاعب كرة السلة الإسباني بول غاسول.