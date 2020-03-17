إنفانتينو يدعو لاجتماع طارئ لتدارس آخر المستجدات الكروية

قال جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء إنه يتعين تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021 بعد تأجيل بطولتي أوروبا وكوبا أميركا إلى العام المقبل.

وقال إنفانتينو في بيان إن الفيفا سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو غدا الأربعاء سيتم خلاله التصديق على قراري الاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) وبحث مدى امكانية إقامة كأس العالم للأندية، التي سينافس فيها 24 فريقا، في وقت لاحق في 2021 أو 2022 أو 2023.

فيفا سيبحث إرجاء مونديال الأندية

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو الثلاثاء، أن الهيئة ستدرس الأربعاء احتمال تأجيل كأس العالم للأندية المقررة بصيغتها الجديدة في صيف 2021، بعد قراري تأجيل كأس أوروبا وكوبا أميركا الى العام المقبل.

وقرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) ونظيره الأميركي الجنوبي (كونميبول) اليوم، إرجاء بطولتيهما للمنتخبات اللتين كانتا مقررتين في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2020، إلى الفترة الزمنية ذاتها من العام المقبل، على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتعارض الموعد الجديد مع النسخة الأولى من مونديال الأندية بصيغتها الجديدة، والتي كان من المقرر أن تستضيفها الصين بمشاركة 24 فريقا.

وفي تعليق على قرار الاتحادين، أكد إنفانتينو أن الفيفا "كان على تواصل دائم مع الاتحادات القارية، الاتحادات الأعضاء وغيرهم من الشركاء حول العالم"، مبرزا أهمية السلامة الصحية و"التضامن الرياضي" في اللعبة.

وأضاف "في هذا الإطار، تلقى فيفا طلبين من كونميبول ويويفا لإرجاء كوبا أميركا 2020 وكأس أوروبا 2020 إلى فترة حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2021، وهي الفترة الزمنية التي كانت محجوزة مسبقا لكأس القارات التي ينظمها الفيفا، والآن محجوزة لكأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة".

وأشار إنفانتينو إلى أن فيفا سيعقد الأربعاء اجتماعا سيقترح خلاله رئيسه "الموافقة على إرجاء كوبا أميركا وكأس أوروبا 2020 إلى حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2021، والتقرير في مرحلة لاحقة، عندما تصبح الأمور أكثر وضوحا بشأن هذا الوضع، إلى متى تعاد جدولة كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، في فترة لاحقة في 2021، أو 2022 أو 2023".

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه سيناقش أيضا مع الحكومة الصينية واتحادها المحلي لكرة القدم "إرجاء كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة من أجل الحد من أي تأثير سلبي"، آملا في أن يتم التوصل إلى حلول وجدولة جديدة للمواعيد المقررة بحلول نهاية نيسان/أبريل المقبل.

وشدد انفانتينو على أن الهدف "يبقى إيجاد حلول متوازنة لصالح كرة القدم وحماية مصالح الشركاء ومنظمي البطولات" على مختلف المستويات.

