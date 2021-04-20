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كرة القدم

إنفانتينو يؤكد معارضة الفيفا لدوري السوبر الأوروبي

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أكد جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم معارضة الفيفا التامة لانطلاق دوري السوبر الأوروبي.

AFP

وأوضح إنفانتينو في الوقت ذاته أنه يتعيّن على الأندية المنشقة الداعية إلى إطلاق مسابقة الدوري السوبر الأوروبي أن تتحمّل عواقب قرارتها، جراء هذا الانفصال، مشيراً إلى أن فيفا: "يعارض من دون أدنى شك" هذا المشروع.

وأضاف إتفانتينو أن دوري السوبر الأوروبي هو عبارة عن سوق مغلق، وهو منفصل عن المؤسسات الحالية، وعن الدوريات، وعن الاتحادات، وكذلك عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعن الاتحاد الدولي أيضاً

وأعلنت ستة أندية إنكليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا. 
 

الفيفا جياني إنفانتينو دوري السوبر الأوروبي
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