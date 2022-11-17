إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم لأربع سنوات أخرى

ولم يتقدم أي مرشح لمنافسة إنفانتينو على مقعد رئاسة الاتحاد الدولي بكرة القدم وهو ما يعني التجديد لإنفانتينو بشكل تلقائي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس أنّ رئيسه منذ عام 2016 السويسري جاني إنفانتينو سيكون المرشح الوحيد في آذار/مارس المقبل لولاية ثالثة توالياً.



وقالت الهيئة العالمية في بيان قبل ثلاثة أيام على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر (بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل): "لم يتم تقديم أيّ ترشيح آخر من قبل الاتحادات الأعضاء في فيفا قبل المؤتمر الانتخابي المقرر في كيغالي في 16 آذار/مارس 2023".

وكان تجديد ولاية إنفانتينو متوقعاً كون النظام الانتخابي للفيفا الذي يعتمد على صوت لكل اتحاد منضو تحت لوائه، سمح لرئيسيه السابقين بالبقاء في الرئاسة لولايات متتالية من خلال ضمان دعم غالبية المصوتين: البرازيلي جواو هافيلانج الذي استلم المهمة من 1974 إلى 1998، والسويسري جوزيف بلاتر من 1998 إلى 2015.



وكان إنفانتينو الذي انتخب للمرة الأولى في عام 2016 بوعد "استعادة صورة فيفا" الذي كان وقتها غارقاً في فضيحة فساد عالمية، أعلن ترشحه لولاية ثالثة رسميا في 31 آذار/مارس الماضي في الدوحة، دون أن يتقدم أي مرشح لمنافسته منذ ذلك الحين.