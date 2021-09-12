إنتر يهدر التقدم في مناسبتين ويتعادل مع سامبدوريا



وخسر فريق المدرب سيموني إينزاغي نقاطاً للمرة الأولى هذا الموسم بعد انتصاره في أول مرحلتين.



تقدم الزوار في الدقيقة 18 بهدف حمل توقيع مدافعهم فيدريكو ديماركو (23 عاماً) من ركلة حرة وهو أول هدف للاعب مع نادي طفولته لكن الياباني مايا يوشيدا سرعان ما أدرك التعادل لأصحاب الأرض بعد أن غيرت كرته اتجاهها (33).

وعاد الضيوف إلى المقدمة من جديد قبيل نهاية الشوط الأول بفضل هدف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في نهاية هجمة مرتدة (44) ثم عادل توماسو أوغيلو النتيجة بكرة جميلة في بداية الشوط الثاني.



وفشل الطرفان في إضافة المزيد من الأهداف رغم بعض الفرص ليبقى إنتر ميلان في المركز الثاني بسبع نقاط من ثلاث مباريات خلف نابولي المتصدر بتسع نقاط مؤقتاً، بينما يحتل سامبدرويا المركز 14 مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى نقطتين.