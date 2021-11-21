إنتر يلحق الخسارة الأولى بنابولي ويشعل فتيل المنافسة



وسجل للفائز التركي هاكان تشالهان أوغولو (25 من ركلة جزاء) والكرواتي إيفان بيريشيتش (44) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (61)، وللخاسر البولندي بيوتر زيلينسكي (17) والبلجيكي دريس مرتنز (79).



"لعب الفريق بقوة وبشخصية"



وقال مارتينيز بعد الفوز في تصريح لقناة "دازون" للبث التدفقي: "كانت مباراة مهمة جداً بالنظر إلى ترتيب الدوري".



وأضاف: "كنا نلعب بشكل جيد ولكن النتائج لم تكن في صالحنا في بعض الأحيان، ولكن اليوم لعب الفريق بقوة وبشخصية".



وكان نابولي ضمن الاحتفاظ بصدارة "سيري أ" بغض النظر عن نتيجته في ملعب جوسيبي مياتزا، عقب الخسارة الأولى أيضاً لوصيفه ومطارده المباشر ميلان أمام مضيفه فيورنتينا 3-4 السبت.



إلاّ أن رجال المدرب لوتشانو سباليتي لم يتمكنوا من فك الارتباط مع "روسونيري" حيث تجمد رصيدهم عند 32 نقطة بالتساوي مع ميلان، ولكن مع أفضلية الأهداف لصالحهم.



في المقابل، كان إنتر أكثر المستفيدين من سقوط المتصدرين ليقلص الفارق معهما إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بعدما حسم لصالحه لقاء أفضل خط هجوم (29 هدفاً) بمواجهة أفضل خط دفاع في الدوري هذا الموسم، حيث اهتزت شباك نابولي بثلاثة أهداف هذه الأمسية، مقابل 4 في 12 مباراة سابقة.



وعاد "نيراتزوري" إلى سكة الانتصارات عقب تعادله مع جاره ميلان 1-1 في ديربي ميلانو قبل النافذة الدولية.



وخاض إنتر المواجهة أمام نادي الجنوب مع جهوزية شبه كاملة وعودة المصابين، فشارك البوسني المخضرم إدين دجيكو (35 عاماً) بعد تعافيه من إصابة من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 62 بدلاً من الأرجنيتيني خواكين كوريا الذي شكّل ثنائي الهجوم مع مواطنه مارتينيز.



وتقدم نابولي بعد 17 دقيقة من صافرة البداية بفضل مجهود من زيلينسكي الذي استعاد الكرة من منتصف الملعب ومررها إلى لورنتسو إنسينيي، أعادها الاخير له عرضية من خارج المنطقة حولها بتسديدة قوية في شباك الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش.



وأشار الحكم إلى نقطة الجزاء بعدما عاد إلى تقنية الحكم المساعد "في ايه آر" لتأكيد لمسة يد على كوليبالي داخل المنطقة، نفذها تشالهان أوغولو بنجاح في شباك الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا (25).



وأكد إنتر مسعاه للفوز بالهدف الثاني عبر "الماكر" بيريشيتش الذي سجل برأسية اثر ركنية من تشالهان أوغولو برغم محاولة أوسبينا دفع الكرة خارج المرمى (44)، قبل أن يضيف مارتينيز الثالث عقب تمريرة من مواطنه كوريا حولها بتسديدة قوية من 20 متراً إلى يمين الحارس (61)، مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.



وأعاد البديل مرتنز الروح إلى فريقه بتسجيله بعد أربع دقائق من دخوله بدلاً من إنسينيي هدف تقليص الفارق بتسديدة رائعة من 20 متراً بعدما خسر دجيكو الكرة، لتستقر ساقطة فوق الحارس هاندانوفيتش (79).



وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية على وقع رأسية مدافع نابولي البرتغالي ماريو روي صدها هاندانوفيتش واصطدمت بالعارضة ومنها إلى الخارج (90+1).



وفي مباريات أخرى، تعادل ساسوولو مع كالياري 2-2، وخسر بولونيا أمام فينيتسيا صفر-1، وساليرنيتانا أمام سمبدوريا بهدفين نظيفين.

