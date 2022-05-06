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كرة القدم

إنتر يقلب الطاولة على إمبولي ويتصدّر مؤقتًا

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قلب إنتر تخلفه أمام ضيفه إمبولي صفر-2 ليخرج فائزا 4-2 في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم الجمعة ويتصدر مؤقتا المسابقة المحلية.

Reuters

ورفع إنتر رصيده إلى 78 نقطة مقابل 77 لجاره ميلان الذي يلتقي هيلاس فيرونا الأحد.

فأجأ إمبولي مضيفه بهدفين مبكرين سجلهما أندريا بينامونتي (5) والألباني كريستيان أسلاني (28)، علما بأن الحكم ألغى للضيوف هدفا أيضا في الدقيقة 11 بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد "VAR".

بيد أن إنتر ردّ بالمثل في أواخر الشوط الأول مقلّصا النتيجة بالنيران الصديقة عن طريق سيموني رومانيولي (40 خطأ في مرمى فريقه) ومدركا التعادل بواسطة هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (45).

وبقيت الأفضلية لإنتر في الشوط الثاني ونجح مارتينيز في منحه التقدم في الدقيقة 64 رافعا رصيده هذا الموسم إلى 19 هدفا في الدوري المحلي، قبل أن يسجل التشيلي ألكسيس سانشيز الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
 

إنتر الدوري الإيطالي إمبولي ميلان
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