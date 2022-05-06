إنتر يقلب الطاولة على إمبولي ويتصدّر مؤقتًا

ورفع إنتر رصيده إلى 78 نقطة مقابل 77 لجاره ميلان الذي يلتقي هيلاس فيرونا الأحد.

فأجأ إمبولي مضيفه بهدفين مبكرين سجلهما أندريا بينامونتي (5) والألباني كريستيان أسلاني (28)، علما بأن الحكم ألغى للضيوف هدفا أيضا في الدقيقة 11 بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد "VAR".

بيد أن إنتر ردّ بالمثل في أواخر الشوط الأول مقلّصا النتيجة بالنيران الصديقة عن طريق سيموني رومانيولي (40 خطأ في مرمى فريقه) ومدركا التعادل بواسطة هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (45).

وبقيت الأفضلية لإنتر في الشوط الثاني ونجح مارتينيز في منحه التقدم في الدقيقة 64 رافعا رصيده هذا الموسم إلى 19 هدفا في الدوري المحلي، قبل أن يسجل التشيلي ألكسيس سانشيز الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

