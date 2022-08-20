إنتر يتجاوز عقبة سبيتسيا بسهولة

وسجل لاوتارو مارتينيز وهاكان شالهانوغلو وخواكين كوريا أهداف إنتر أمام سبيتسيا الذي ظهر بلا أنياب هجومية.

وتقدم إنتر بهدف في الدقيقة 35 عندما مرر المهاجم روميلو لوكاكو الكرة برأسه إلى مارتينيز غير المراقب قبل أن يسدد المهاجم الأرجنتيني بقوة داخل الشباك.

وسيطر إنتر على اللعب في الشوط الأول، بينما لم يسدد سبيتسيا أي كرة على المرمى.

وأضاف شالهانوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعدما استحوذ على الكرة داخل المنطقة وسدد في شباك الحارس بارتلومي دراغوفسكي.

وسجل كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 82 بعد المشاركة كبديل وعقب تمريرة من إدين دجيكو من الجانب الأيسر.

ويتصدر إنتر الدوري برصيد ست نقاط من أول جولتين.

وفي بقية المباريات فاز ساسوولو على ليتشي (1-0) في حين حسم التعادل السلبي مواجهتي تورينو مع لاتسيو وأودينيزي مع ساليرنيتانا.