إنبي يعمق جراح بيراميدز

وتقدم بيراميدز عن طريق العائد من الإيقاف الفلسطيني محمود وادي (7)، ورد إنبي بهدفين سجلهما قائده رامي صبري (45 من ركلة جزاء) والنيجيري جون أوكويي إيبوكا (45+2) ليشارك الثلاثي أحمد سمير (طلائع الجيش) ورمضان صبحي (بيراميدز) ويوسف ابراهيم "اوباما" (الزمالك) في صدارة لائحة الهدافين برصيد 5 اهداف.

وعزز إنبي تقدمه مطلع الشوط الثاني بهدف ثالث سجله النيجيري الآخر دينوبتر جودي (48)، وقلص الأوروغوياني دييغو رولان، الوافد حديثا في فترة الانتقالات الشتوية من ديبورتيفو لاكورونيا الاسباني، الفارق في الدقيقة 63.

وألحق إنبي الخسارة الثانية ببيراميدز هذا الموسم وحرمه من تحقيق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي فتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز السادس بفارق نقطتين خلف إنبي الذي ارتقى إلى المركز الخامس مع مباراتين مؤجلتين.

وفي مباراة ثانية ضمن المرحلة ذاتها، تعادل طلائع الجيش مع ضيفه المقاولون العرب 1-1 بملعب جهاز الرياضة العسكري.

ومنح أحمد سمير التقدم لطلائع الجيش (34 من ركلة جزاء)، وأدرك أحمد داوود التعادل للمقاولون العرب (45+2).

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، والمقاولون العرب إلى 11 في المركز الثالث عشر.

وحقق الاتحاد السكندري فوزاً كبيراً على مضيفه مصر المقاصة برباعية نظيفة بملعب المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة.

وسجل رباعية الاتحاد السكندري الجامايكي روماريو ويليامز (18) ومحمد الصباحي (46) والبديل العاجي رزاق سيسيه (75 و87).

وأهدر باسم مرسي، المنتقل حديثا لمصر المقاصة قادماً من الانتاج الحربي، ركلة جزاء في الدقيقة 27.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 11 نقطة متقدما الى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة الذي تلقى الهزيمة الثانية تواليا عقب خسارته امام الزمالك 1-3، عند 13 نقطة في المركز التاسع.

وخسر الاسماعيلي امام ضيفه سموحة صفر-2 بملعب الاسماعيلية في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة.

وتقدم سموحة عن طريق المغربي عبد الكريم الوادي (38) واضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني (90+2 من ركلة جزاء).

وهى الخسارة الأولي للفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد البوسني دراغان يوفيتش.

ورفع سموحة رصيده الى 15 نقاط وصعد الى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.



