إمكانية استئناف الدوري النمسوي في منتصف مايو

وكانت الحكومة النمسوية أعلنت الأربعاء أن فرق الدرجة الأولى سيكون بإمكانها العودة الى تدريباتها بدءا من الأسبوع المقبل بتشكيلات منقوصة تضم كحد أقصى ستة لاعبين فقط يتدربون في نفس الوقت.

وتطرق إبنباور بحذر إلى إمكانية استكمال الموسم بحلول نهاية حزيران/يونيو في مؤتمر صحافي الخميس.

وقال إبنباور: "إمكانية قدرتنا على استئناف اللعب منتصف أيار/مايو (...) لا يزال من الصعب تقييمها عندما لا نكون على علم بكافة المعطيات المهمة. شخصياً اعتقد أنه من الممكن تماماً أن نتمكن من استئناف المباريات في منتصف أيار/مايو".

وتعد النمسا من أوائل الدول الأوروبية التي خففت هذا الأسبوع من بعض القيود المفروضة التي وضعت لمكافحة وباء فيروس كوفيد-19، حيث أن المرض في تراجع كبير في البلاد.

ومن إحدى النقاط الحاسمة التي يجب تسويتها هي توافر تكاليف الاختبارات المنتظمة التي يجب أن تجريها الأندية.

