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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

إمكانية استئناف الدوري النمسوي في منتصف مايو

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كشف رئيس رابطة الدوري النمسوي لكرة القدم كريستيان إبنباور الخميس أن البطولة المعلقة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، قد تستأنف في منتصف أيار/مايو من دون جمهور.

AFP

وكانت الحكومة النمسوية أعلنت الأربعاء أن فرق الدرجة الأولى سيكون بإمكانها العودة الى تدريباتها بدءا من الأسبوع المقبل بتشكيلات منقوصة تضم كحد أقصى ستة لاعبين فقط يتدربون في نفس الوقت. 

وتطرق إبنباور بحذر إلى إمكانية استكمال الموسم بحلول نهاية حزيران/يونيو في مؤتمر صحافي الخميس. 

وقال إبنباور: "إمكانية قدرتنا على استئناف اللعب منتصف أيار/مايو (...) لا يزال من الصعب تقييمها عندما لا نكون على علم بكافة المعطيات المهمة. شخصياً اعتقد أنه من الممكن تماماً أن نتمكن من استئناف المباريات في منتصف أيار/مايو".

وتعد النمسا من أوائل الدول الأوروبية التي خففت هذا الأسبوع من بعض القيود المفروضة التي وضعت لمكافحة وباء فيروس كوفيد-19، حيث أن المرض في تراجع كبير في البلاد.

ومن إحدى النقاط الحاسمة التي يجب تسويتها هي توافر تكاليف الاختبارات المنتظمة التي يجب أن تجريها الأندية. 
 

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