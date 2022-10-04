إمكانية إدراج أوكرانيا في ملف تنظيم مونديال 2030

وأضافت إيسابيل رودريغيس في ختام اجتماع مجلس الوزراء: "سيتم عقد مؤتمر صحافي غداً (الأربعاء) حيث ستتم مناقشة هذا الاحتمال. ما يمكنني قوله هو إن الحكومة ستدعم بوضوح إدراج أوكرانيا في ملف الترشيح الايبيري، وهذا لسبب مهم: ضمن هذا السياق، فإن ربط الرياضة بالسلام هو دائماً خبر جيد".

ويعقد الاتحادان الإسباني والبرتغالي لكرة القدم الأربعاء مؤتمراً صحافياً في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" في مدينة نيون بسويسرا، حيث سيناقشان "العرض المشترك لتنظيم كأس العالم 2030"، وفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الإسباني.

سيحضر المؤتمر رئيس الاتحاد الاسباني لويس روبياليس ونظيره البرتغالي فرناندو غوميش.

وحسب مقال نشرته صحيفة "ذي تايمز" مساء الاثنين، منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موافقته على انضمام أوكرانيا إلى ملف ترشيح إسبانيا والبرتغال.

في المقابل، وحسب ما صرّح به روبياليس في 14 تموز/يوليو بعد لقاء مع ممثلين سياسيين ورياضيين من بلاده، فإنه "يويفا" يأمل في دعم ملف ترشيح أوروبي واحد، إذ قال "(السلوفيني ألكسندر) تشيفرين أراد عرضاً أوروبياً واحداً لنهائيات كأس العالم، وسيحظى بدعم جميع الاتحادات الـ 55".

وسبق لأوكرانيا التي تقاوم منذ حوالي 6 أشهر غزو روسيا لأراضيها أن نظمت بالتعاون مع بولندا نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2012، واستضافت أيضاً في عام 2018 نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأولمبي في كييف.

