إلغاء بطولتي آسيا للناشئين والشباب بسبب كورونا

قال في بيان: "في أعقاب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في 2021، وبعد الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة اللاعبين الشباب في قارة آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان".

🚨We reluctantly announce the cancellation of-

AFC U16 Championship Bahrain 🇧🇭 2020

AFC U19 Championship Uzbekistan 🇺🇿 2020

AFC Futsal Championship Kuwait 🇰🇼 2020

AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 🇹🇭 2021



For further details ➡️ https://t.co/sZnOQshU1Q ⬇️ — AFC (@theafcdotcom) January 25, 2021

وعلى غرار الكثير من البطولات، اضاف الاتحاد الآسيوي أن النسخة المقبلة من البطولتين ستقام في ذات الدول المضيفة في 2023 "حيث تستضيف أوزبكستان كأس آسيا تحت 20 عاماً، في حين تستضيف البحرين كأس آسيا تحت 17 عاماً".

كما قرر الاتحاد القاري إلغاء بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في الكويت وكأس آسيا للكرة الشاطئية 2021 في تايلاند، وسوف تستضيف الكويت كأس الصالات 2022 وتايلاند كأس الكرة الشاطئية 2023.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوية "نحن ممتنون لدعم الدول المضيفة لهذه البطولات، والتي اتفقت مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أهمية حماية ورعاية مصالح كافة أطراف اللعبة خلال هذا الأوقات، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار مخاطر الجائحة الحالية".



