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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

إلغاء المباراة الودية بين غامبيا والجزائر

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أجبرت الإصابات بفيروس كورونا المنتخب الغامبي على إلغاء مباراته الودية أمام المنتخب الجزائري المقررة في الدوحة.

beIN SPORTS

وأدت الإصابات المتتالية بـ"كوفيد19" في صفوف المنتخب الغامبي إلى عدم توفر 16 لاعباً ضمن الفريق وبالتالي عدم تمكنه من خوض المواجهة الودية التي كانت مقرر أمام منتخب محاربي الصحراء.

من جانبه استنكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي قرار الاتحاد الغامبي بإلغاء المباراة الودية من جانب واحد و طالب بتعويضات مالية.

ويخوض المنتخب الغامبي غمار نهائيات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021" للمرة الأولى في تاريخه ضمن المجموعة السادسة بجوار كل من مالي وموريتانيا وتونس.

بينما تشارك الجزائر حاملة اللقب في المجموعة الخامسة في البطولة مع كل من كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.
 

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