إقبال كبير على تذاكر نهائي كأس المجر

وكان من المفترض أن تدخل مسابقتا الكأس والدوري في المجر المراحل الحاسمة في هذا التوقيت من العام لكن النشاط توقف لاحتواء الوباء.

وبسبب تعطش الجماهير لحضور المباريات نفدت سريعا جميع تذاكر أحد القطاعات الرئيسية في مدرجات ملعب بوشكاش الوطني الذي تم تشييده حديثا ويسع 65 ألف متفرج ليقرر المسؤولون طرح تذاكر إضافية لقطاعات جديدة في المدرجات.

وتباع تذاكر المباراة المقررة يوم الأربعاء عبر الإنترنت مقابل نحو خمسة دولارات بينما تباع تذاكر المدرجات المخصصة لكبار الزوار مقابل 40 ضعفاً.

ويلتزم الاتحاد المجري بقواعد التباعد الاجتماعي رغم أنه لم يصل إلى حد منع المشجعين كبار السن من حضور المباريات مثلما فعلت بعض الأندية.

وعادت عجلة منافسات كرة القدم للدوران في المجر في أواخر أيار/مايو بحضور جماهير.

وأفلتت المجر من الموجة الأولى من الجائحة بسبب إجراءات العزل العام المبكرة والتي خففتها الحكومة منذ أوائل أيار/مايو.

وفي مباراة الأربعاء سيشغل المشجعون مقعداً واحداً فقط من كل أربعة. ولن يتم السماح أيضًا بجلوس المشجعين خلف بعضهم في أجواء قد تكون غريبة على ملعب المباراة الجديد الذي كان من المقرر أن يستضيف مباريات في بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت الآن إلى العام المقبل.