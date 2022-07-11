إقالة مدرب منتخب إيران من قبل beIN SPORTS July 11, 2022 11:38 قالت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تمت إقالة مدرب منتخب البلاد الأول، الكرواتي دراغان إسكوتيتش بعد مطالبات من اللاعبين بتغيير الجهاز الفني. Reuters منتخب إيران السابق صلاح وحكيمي ومحرز في القائمة ا اقرأ التالي - آخر الأحداث July 11, 2022 11:38 إقالة مدرب منتخب إيران July 11, 2022 11:30 يوفنتوس يعلن تعاقده رسمياً مع بول بوغبا July 11, 2022 11:00 صلاح وحكيمي ومحرز في القائمة النهائية July 11, 2022 10:24 هل تكون الولايات المتحدة وجهة بوسكيتس؟ July 11, 2022 00:12 ديمبيلي يعود إلى برشلونة لإنهاء تجديد عقده July 10, 2022 23:03 فرنسا تقسو على إيطاليا في بطولة أوروبا للسيدات July 10, 2022 21:36 رابطة الأندية المصرية تسعى لانتظام مسابقة الدوري July 10, 2022 21:12 تعادل بلجيكا وأيسلندا في بطولة أوروبا للسيدات July 10, 2022 21:06 هالاند يأمل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا July 10, 2022 19:54 وقفة تضامنية من مناصري بوردو