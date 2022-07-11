إقالة مدرب منتخب إيران

من قبل beIN SPORTS July 11, 2022 11:38 قالت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تمت إقالة مدرب منتخب البلاد الأول، الكرواتي دراغان إسكوتيتش بعد مطالبات من اللاعبين بتغيير الجهاز الفني.