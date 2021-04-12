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الدوري الإسباني
كرة القدم

إقالة مدرب كولن غيسدول

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أقال نادي كولن وصيف القاع في الدوري الألماني لكرة القدم مدربه ماركوس غيسدول بعد ساعات من الخسارة أمام ماينتس وذلك في محاولة لإنقاذ الموسم قبل ست مراحل من النهاية.

AFP

ونقل بيان النادي عن المدير العام هورست هيلد قوله إنه "مع تغيير المدرب، نريد أن نمنح الفريق انطلاقة جديدة".

وسقط الفريق على أرضه 2-3 امام ماينتس الاحد في المرحلة 28 ليتجمد رصيده عند 23  نقطة في المركز السابع عشر الذي يعيده مباشرة إلى الدرجة الثانية، على بعد ثلاث نقاط من أرمينيا بيليفيلد السادس عشر الذي يخوض ملحق الهبوط.

ووصل غيسدول إلى رأس الجهاز الفني للفريق القريب من الحدود البلجيكية-الهولندية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ونجح في إبقائه في دوري الاضواء، وكان عقده الحالي يستمر حتى نهاية حزيران/يونيو.

ماركوس غيسدول كولن
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