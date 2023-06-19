English
العربية
دوري الأمم الأوروبية
كرة القدم

إقالة مدرب المكسيك جراء إخفاقه في دوري أمم كونكاكاف

من قبل

أقال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني، الأرجنتيني دييغو كوكا الإثنين، وذلك في أعقاب الخسارة أمام الولايات المتحدة في نصف نهائي مسابقة دوري أمم كونكاكاف لكرة القدم.

Reuters

عيّن كوكا (51 عاماً) في منصبه في شباط/فبراير وكان من المقرر أن يشرف على "إل تري" في النسخة المقبلة من الكأس الذهبية والتي تنطلق السبت المقبل.

وقرر الاتحاد المحلي إجراء تغييرات جذرية في الطاقم التدريبي للمنتخب بعد الخسارة أمام المنتخب الأميركي بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي لمسابقة دوري أمم كونكاكاف الخميس، وغداة الفوز المتواضع على بنما 1-صفر في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب "أليجاينت" في لاس فيغاس.

قال رئيس الاتحاد المكسيكي خوان كارلوس رودريغيس "الشيء الطبيعي الذي كان يجب القيام به هو انتظار نهاية مسابقة الكأس الذهبية، لكن اليوم ليس لدينا الوقت لإهداره، لذلك أعلمكم أنني اتخذت قراراً بإنهاء عقود دييغو مارتن كوكا وطاقمه". 

وأضاف رودريغيس أن المدرب الوطني خايمي لوسانو سيتولى موقتاً تدريب المنتخب في الكأس الذهبية. تعاني الكرة المكسيكية في الآونة الأخيرة على الصعيد الدولي من عدة اخفاقات، آخرها عدم تجاوز دور المجموعات في مونديال قطر العام الماضي.

منتخب المكسيك دييغو كوكا
السابق المنتخب السعودي يصعد إلى ربع ن
اقرأ
المنتخب السعودي يصعد إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً
التالي كيروش يعلن قائمة منتخب قطر في
اقرأ
كيروش يعلن قائمة منتخب قطر في بطولة الكأس الذهبية
-

آخر الأحداث

>