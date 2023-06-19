إقالة مدرب المكسيك جراء إخفاقه في دوري أمم كونكاكاف

عيّن كوكا (51 عاماً) في منصبه في شباط/فبراير وكان من المقرر أن يشرف على "إل تري" في النسخة المقبلة من الكأس الذهبية والتي تنطلق السبت المقبل.

وقرر الاتحاد المحلي إجراء تغييرات جذرية في الطاقم التدريبي للمنتخب بعد الخسارة أمام المنتخب الأميركي بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي لمسابقة دوري أمم كونكاكاف الخميس، وغداة الفوز المتواضع على بنما 1-صفر في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب "أليجاينت" في لاس فيغاس.

قال رئيس الاتحاد المكسيكي خوان كارلوس رودريغيس "الشيء الطبيعي الذي كان يجب القيام به هو انتظار نهاية مسابقة الكأس الذهبية، لكن اليوم ليس لدينا الوقت لإهداره، لذلك أعلمكم أنني اتخذت قراراً بإنهاء عقود دييغو مارتن كوكا وطاقمه".

وأضاف رودريغيس أن المدرب الوطني خايمي لوسانو سيتولى موقتاً تدريب المنتخب في الكأس الذهبية. تعاني الكرة المكسيكية في الآونة الأخيرة على الصعيد الدولي من عدة اخفاقات، آخرها عدم تجاوز دور المجموعات في مونديال قطر العام الماضي.