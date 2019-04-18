إقالة ماكليش من تدريب المنتخب الاسكتلندي

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي إيان ماكسويل في بيان "العروض والنتائج ككل في العام الماضي - على وجه الخصوص الطريقة التي حصلت بها الهزيمة في كازاخستان - لا تشير الى التقدم المتوقع مع فريق نعتقد أنه قادر على تحقيق المزيد".

واستعان الاتحاد الاسكتلندي بماكليش في فبراير 2018 لخلافة غودرون ستراكان، مانحا إياه فرصة ثانية للاشراف على المنتخب الذي دربه أيضا عام 2007 دون أن ينجح في قيادته الى كأس أوروبا 2008.

وجاء التخلي عن ماكليش على رغم صعوده بالمنتخب الى المستوى الثاني من النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، بتصدره مجموعته في المستوى الثالث وضمانه المشاركة في ملحق مخصص لأربعة مقاعد مؤهلة الى كأس أوروبا 2020 عن دوري الأمم.

وتسعى اسكتلندا الى التأهل لأول بطولة كبرى منذ مونديال 1998، لكن بدايتها في تصفيات أوروبا 2020 لم تكن مثالية، إذ سقطت في كازاخستان صفر-3 ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم بلجيكا وروسيا إضافة الى قبرص وكازاخستان وسان مارينو التي فاز عليها رجال ماكليش بصعوبة 2-صفر في الجولة الثانية.

وترتدي كأس أوروبا 2020 التي ستقام في 12 مدينة، أهمية كبرى لاسكتلندا لأنها تستضيف أربع من مبارياتها على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو.