إقالة رئيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم

وقرر ستة من أعضاء مجلس الادارة إعادة هيكلة الاتحاد، وقد تولى نائب الرئيس خايمي استرادا مهام الرئيس.

واتهم ايغاس باحداث "أزمة مؤسسية خطيرة" في الاتحاد بسبب "الحوكمة من جانب واحد" من خلال العمل خارج الأنظمة وقرارات مجلس الادارة.

وكانت غالبية أعضاء مجلس الادارة الذين عزلوا ايغاس قد أعلنوا في قرارهم الذي وقعه أيضاً استرادا، أن الاتحاد الاكوادوري خصص ميزانية قدرها 4 ملايين دولار أميركي للتعاقد مع نجل الاسطورة الهولندية الراحل يوهان كرويف كمدرب والإسباني أنتويو كوردون مديراً رياضياً لخوض تصفيات مونديال 2022.

ذكر القرار "فوجئنا بمعرفة عدم احترام قرار مجلس الادارة، وأن قيمة العقود وصلت إلى نحو 6 ملايين دولار".

ووصفوا العقد بأنه "غير متناسب تماماً مع واقعنا الاقتصادي كبلد واتحاد".

وأشار نائب الرئيس الجديد كارلوس غالارسا في حديث للصحافيين "يجب أن نتفاوض مجدداً مع كرويف" الذي خلف الكولومبي هرنان داريو غوميز في كانون الثاني/يناير الماضي بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كوبا أميركا في حزيران/يونيو الماضي.

ويتواجد كرويف (46 عاماً)، لاعب برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي السابق، في إسبانيا منذ آذار/مارس ولم يشرف على المنتخب في أية مباراة حتى الآن، بسبب تعليقها نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.