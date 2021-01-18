إقالة برزنتشيك مدرب المنتخب البولندي الأول

وقال الاتحاد البولندي في بيان: "في 18 كانون الثاني/يناير 2021، لم يعد يرزي برزنشيك يشغل منصب مدرب المنتخب الوطني البولندي"، فيما كشف رئيسه النجم السابق زبيغنييف بونييك تفاصيل الإقالة قائلاً: "دعيت برزنتشيك الى منزلي، احتسينا القهوة وأعلمته بالخبر".

وتابع الأسطورة الذي تألق في صفوف يوفنتوس الإيطالي بجانب الفرنسي ميشال بلاتيني وتوّجا معاً بلقب كأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1985، إنه "أمر محزن بالنسبة لي، لكني أتحمل مسؤولية هذا القرار. فكرت مليا بالأمر ويتوجب على أن أفكر بمصلحة المنتخب".

ويشكل قرار إقالة ابن الـ49 عاما مفاجأة، لاسيما أنه مدد عقده في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

واستلم برزنتشيك المهمة في 12 تموز/يوليو 2018 وخاض المنتخب بقيادته 24 مباراة، ففاز في 12 مقابل 5 تعادلات و7 هزائم، وتأهل بإشرافه الى نهائيات كأس أوروبا 2020 التي أرجئت إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بتصدره المجموعة السابعة أمام النمسا بعدما حقق 8 انتصارات مقابل تعادل وهزيمة.



