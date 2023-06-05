إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في السعودية

إطلاق المشروع الذي ينص على منح الموافقة على استثمار الشركات الكبرى في الأندية الرياضية مقابل نقل الملكية إليها، تم بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

وتهدف هذه الخطوة إلى الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضلِ عشرة دوريات في العالم، وزيادةِ إيرادات رابطة الدوري السعودي من 450 مليون ريال إلى أزيدَ من مليار وثمانمئة مليون ريال سنوياً.

مستهدفات الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية السعودية 🇸🇦



بماذا سينعكس مشروع ⁧#تخصيص_الأندية_الرياضية على الدوري السعودي للمحترفين ؟⬇️



⁧#شكرًا_ولي_العهد pic.twitter.com/QbyofETodX — دوري روشن السعودي (@SPL) June 5, 2023

إضافة إلى رفع القيمة السوقية للدوري السعودي من ثلاثة مليارات ريال سعودي إلى أكثر من ثمانيةِ مليارات، وفور إطلاق هذه الخطوة، تمت خصخصة خمسة أندية، حيث استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، فيما استحوذت شركة أرامكو على نادي القادسية.