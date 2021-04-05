إطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات في عام 2023

قالت باي ليلي المسؤولة عن الكرة النسائية في الاتحاد الاسيوي الذي يتخذ من العاصمة الماليزية كوالالمبور مقرا له: "بالتأكيد سيعزز هذا الامر الكرة النسائية".

وبرغم تنظيم كأس آسيا لمنتخبات السيدات مرة كل أربع سنوات، تأمل اللاعبة الدولية الصينية السابقة في أن تحقق هذه البطولة الجديدة نهضة للكرة النسائية في قارة آسيا على غرار التقدم الحاصل في أوروبا.

شرحت باي ليلي "إذا نظمنا مسابقة للأندية، فهذا يعني أنه على المشاركين استيفاء معايير معينة وأن تكون البطولات منظمة بشكل جيّد. سيساعد هذا الأمر بالطبع على تطوير المسابقات الوطنية ويسمح للاعبات بالظهور".

وصحيح أن آسيا تمتلك بعض المنتخبات المرموقة على صعيد السيدات، على غرار الصين واليابان، إلا أن مستوى اللعبة لا يزال بعيداً جداً عن الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي كأس العالم الأخيرة عام 2019، لم يتمكن أي منتخب آسيوي من تخطي ربع النهائي، وذلك للمرة الاولى منذ إطلاق البطولة عام 1991.

