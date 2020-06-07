إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في انكلترا

وقالت رابطة دوري الدرجات من الثانية وحتى الرابعة ”.. تؤكد الرابطة خضوع 1179 لاعباً ومدرباً وموظفاً من 24 فريقاً للكشف (عن فيروس كورونا في الفترة من الثالث وحتى السادس من يونيو) مع اكتشاف حالتي إصابة من ناديين.

”الشخصان اللذان تم اكتشاف إصابتهما دخلا العزل الفردي بالتوافق مع إرشادات الرابطة بينما سيُسمح لكل من جاءت نتيجة عيناتهم سلبية بدخول منشآت التدريب“.

ولم تكن هناك حالات إصابة بين أربعة فرق في الدرجة الثالثة بينما ظهرت حالة واحدة في أربعة فرق في الدرجة الرابعة.

ويعود دوري الدرجة الثانية في 20 يونيو/حزيران على أن تقام المباريات دون حضور الجماهير.