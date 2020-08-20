إصابة 5 لاعبين في الفيصلي بفيروس كورونا

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن اللاعبين الخمسة هم: براء مرعي وسالم العجالين ويوسف الرواشدة وإحسان حداد والسنغالي دومينيك، مضيفة أن اللاعبين "خضعوا لفترة العزل في أحد المستشفيات، كما أجريت بإشراف من لجنة الأوبئة فحوصات لشريحة واسعة من أركان النادي الفيصلي اليوم الخميس".

وأكدت سمر نصار، الأمين عام للاتحاد الأردني للعبة، عبر صفحتها على فيسبوك أن "الاتحاد الأردني لكرة القدم يتابع مع الجهات ذات الصلة والاختصاص كافة التطورات والتداعيات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للبروتوكول الطبي المتبع للحد من انتشار فيروس كورونا".

وينتظر أن يكون من بين القرارات الطارئة لاتحاد الكرة الأردني تأجيل مباراة الفيصلي مع الجزيرة المقررة غدا الجمعة ضمن المرحلة الخامسة من الدوري.

يشار إلى أن الاتحاد الأردني كان قرر الأحد الماضي تأجيل ثلاث مباريات لفريق الرمثا مع كل من الوحدات وشباب الأردن وشباب العقبة بسبب عزل مدينة الرمثا وحجر فريقها في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان لمدة 14 يوما.

