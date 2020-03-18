إصابة لاعب برازيلي بفيروس كورونا في الصين

وأوضحت السلطات أن البرازيلي البالغ من العمر 30 عاماً والمقيم في مدينة ماوزو بجنوب البلاد، موجود حالياً في مستشفى بمدينة غوانغزو.

وفي حين لم تذكر السلطات اسم اللاعب، أفادت التقارير الصحافية المحلية أنه دورييلتون مهاجم فريق ماوزو هاكا المشارك في منافسات الدرجة الصينية الأولى، وهي الثانية عمليا في البلاد بعد الدوري السوبر.

وأوضح السلطات الصحية ان اللاعب عاد الى الصين الإثنين آتيا من العاصمة التايلاندية بانكوك، وتم نقله على الفور الى المستشفى.

وكشفت صحيفة "أورينتال سبورتس" الرياضية ان كل أفراد الفريق تم وضعهم حاليا في الحجر الصحي، وان اكتشاف هذه الإصابة قد يرجئ بشكل إضافي انطلاق موسم كرة القدم المحلية.

وظهر فيروس "كوفيد-19" للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل ان يتفشى بشكل كبير ويتحول الى وباء عالمي تسبب حتى اليوم الأربعاء بوفاة أكثر من ثمانية آلاف شخص.

وأدى الفيروس الى تعليق انطلاق الدوري الصيني الذي كان مقررا في 22 شباط/فبراير الماضي، وكانت الهيئات المعنية تأمل في عودته الى الحياة في نيسان/أبريل المقبل.

وفرض "كوفيد-19" شللا شبه تام على الأحداث الرياضية حول العالم.