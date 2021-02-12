إصابة غنابري بتمزق عضلي في الفخذ

وكان بايرن تغلب على تيغريس المكسيكي الخميس 1-صفر في نهائي مونديال الأندية في الدوحة وتوّج بلقبه السادس في أقل من عام بعد ألقابه المحلية الثلاثة (دوري والكأس والكأس السوبر)، والأوروبية (دوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية).

وسجل غنابري 6 أهداف في 28 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم ولم يغب سوى عن 4 فقط.

ويخوض بايرن مباراته المقبلة ضد أرمينيا بيليفلد في الدوري الألماني الإثنين، وسينضم غنابري إلى لائحة من ثلاثة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا وهم توماس مولر وليون غوريتسكا وخافي مارتينيس، بالإضافة إلى جيروم بواتنغ الغائب لأسباب عائلية.