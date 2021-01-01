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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

إصابة عمر العبدلاوي بجروح خطيرة في وجهه وعينيه

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أصيب مهاجم غلطة سراي التركي، النروجي الدولي عمر العبدلاوي، بجروح خطيرة في وجهه وعينيه بسبب مفرقعات نارية خلال احتفالات نهاية السنة بحسب ما أعلن طبيبه وناديه الجمعة.

REUTERS

وقال الطبيب وداد كايا من مستشفى ليف حيث يخضع اللاعب للعلاج "وصل العبدلاوي إلى المستشفى مساء الخميس. هو مصاب في عينيه. قمنا بالاستعانة بطبيب تجميل ومجموعة من أطباء العيون".

ولم يفقد العبدلاوي النظر، لكن احدى عينيه تعرضت لأذى أكبر من الأخرى" مشيراً إلى أنه "في حالة أفضل اليوم" لكن من المبكر الحكم على العواقب على المدى البعيد. كما رفض تحديد موعد لعودة اللاعب إلى الملاعب.

أما رئيس نادي غلطة سراي مصطفى شينغيز الذي قام بزيارة اللاعب في المستشفى فقال في تصريحات نقلتها الصحف المحلية الجمعة "لا شك بأن اللاعب تعرض لصدمة، لكنه في حالة ذهنية جيدة".

وتابع "حالته الصحية تتحسن ويجب أن نتحلى بالأمل. اعتقد بأنه يتعين علينا الانتظار من أسبوع إلى أسبوعين لكي تتكون لدينا فكرة أفضل عن وضعه".

وبحسب الصحف التركية، أصيب اللاعب أصيب عندما انفجرت احدى المفرقعات النارية بين يديه في منزله خلال احتفالات نهاية العام 2020. 

وقام مدرب غلطة سراي فاتح تيريم وقائد الفريق أردا توران بزيارة اللاعب المغربي الأصل (29 عاماً) الذي انضم إلى غلطة سراي مطلع الموسم الحالي بعد أن دافع عن ألوان ناديي مانشستر سيتي الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني.

وابتعد العبدلاوي عن الملاعب لأسابيع عدة أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع كانون الاول/ديسمبر لإصابته بفيروس كورونا المستجد.
 

غلطة سراي عمر العبدلاوي
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