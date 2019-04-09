إصابة طفيفة لمدرب المنتخب الأرجنتيني بعدما دهسته سيارة في مايوركا

وأوضح المنتخب عبر "تويتر"، أن سكالوني "كان اليوم ضحية حادث غير خطر أثناء ركوبه دراجته الهوائية"، مشيرا الى أن المدرب البالغ من العمر 40 عاما نقل الى المستشفى وغادره بعد فترة وجيزة.

وأوضحت بلدية كالفيا حيث وقع الحادث، لوكالة فرانس برس، أنه "أثناء مروره (سكالوني) على متن دراجته الهوائية، سقط أرضا بعد اصطدام سيارة" بدراجته على مقربة من مدرسة، مشيرة الى أن الحادث وقع عند الساعة الثامنة صباح اليوم بتوقيت غرينيتش.

وأشارت الخدمات الطبية في البلدة الى ان الحادث أدى الى إصابة طفيفة في وجه سكالوني "وبضع كدمات" في أنحاء مختلفة، وهو تلقى العلاج في المستشفى قبل أن يؤذن له بالعودة الى منزله.

وأفادت السلطات البلدية أن سائق السيارة التي صدمت سكالوني هو من قام بالاتصال بالشرطة وخدمات الاسعاف

