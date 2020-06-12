إصابة طبيب بفيروس "كوفيد-19" تُعطل عودة الدوري الروماني

وقال رئيس رابطة الدوري الروماني جاستن ستيفان الجمعة لوسائل الإعلام: "نريد جميعاً بأن تعود كرة القدم إلى الملاعب، لكن صحة اللاعبين ترتدي أهمية قصوى".

وكان من المفترض أن يعاود الدوري الروماني نشاطه اعتباراً من مساء الجمعة بلقاء بين بوتوساني ومضيفه اونيفرسيتاتيا كرايوفا، لكن الفحوص التي خضع لها اللاعبون والطواقم أظهرت إصابة طبيب الضيوف بفيروس "كوفيد-19"، ما تسبب بوضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي.

وبحسب البرنامج، كان مقرراً أن تقام أربع مباريات يوم السبت، لكن التأجيل طال أيضاً لقاء دينامو بوخارست وشينديا تارغوفيستي بعدما تبين إصابة أحد العاملين في طواقم دينامو.

وتخوّف مالك بوتوساني فاليريو إيفتيمي "ألا يُستأنف الموسم مرة أخرى على الإطلاق".

ووافقت الحكومة الرومانية الأسبوع الماضي على طلب استئناف دوري الدرجة الأولى اعتباراً من اليوم الجمعة بعد توقف استمر ثلاثة أشهر.

وتبقى هناك ثماني مراحل من دور تحديد بطل الدوري الذي يشارك فيه 14 فريقاً في الموسم المنتظم، على أن تنحصر المنافسة على اللقب بين الستة الأوائل في الدور الفاصل، فيما تتنافس الفرق الثمانية الأخرى على تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.