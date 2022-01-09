إصابة خمسة لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا

وأكد طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة في بيان رسمي على موقع النادي إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت.

وقال أبو عبلة إن نتيجة مسحة الخماسي ياسر إبراهيم، الجنوب افريقي بيرسي تاو، الموزامبيقي لويس ميكيسوني، أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر، جاءت إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي.

واوضح أبو عبلة أن الخماسي يخضع حالياً للبروتوكول العلاجي اللازم وجميعهم تحت الملاحظة الدائمة، وتتم متابعتهم بصفة مستمرة.

وكان الجهاز الطبي أشرف على خضوع اللاعبين الخمسة لمسحة طبية خارج النادي السبت قبل بدء المران بسبب شعورهم ببعض الأعراض.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران الأمس، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في افتتاح مبارياته بكأس رابطة الأندية المحترفة.

