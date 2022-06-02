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كرة القدم

إصابة حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي بفيروس كورونا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس إصابة حارس مرمى الفراعنة محمد الشناوي بفيروس كورونا.

AFP

وأكد الاتحاد المصري النبأ عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال: "خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس".

وأضاف: "أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس، وجاءت نتائجها إيجابية أيضا، وتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي في التدريبات". 

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غينيا وإثيوبيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

المنتخب المصري محمد الشناوي كورونا تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023
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