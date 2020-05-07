إصابة ثلاثة من لاعبي فلامنغو بفيروس كورونا

وأجرى النادي 293 اختباراً للاعبيه ومسؤوليه وعائلاتهم بين 30 أبريل نيسان والثالث من أيار/مايو.

وقال النادي في بيان أصدره يوم الأربعاء "بالنسبة لهؤلاء الذين ثبتت إصابتهم بالعدوى، جميعهم بدون أعراض، والإجراءات التي اتخذناها هي العزل والحجر الصحي والمتابعة اليومية".

وأضاف فلامنغو أن اللاعبين الذين أصيب أحد أفراد عائلاتهم بالفيروس سيدخلون الحجر الصحي.

ولم يكشف فلامنغو عن أسماء اللاعبين الذين جاءت عيناتهم إيجابية لكن بطل كأس ليبرتادوريس يمتلك أقوى تشكيلة في أميركا الجنوبية ويضم بين صفوفه لاعبين مثل غابرييل باربوسا وفيليبي لويس ودييغو ألفيس ورافينيا.

وتوفي جورجينيو المدلك الخاص بالنادي عن 68 عاماً الأسبوع الماضي بسبب الفيروس.

وخاض فلامنغو آخر مباراة يوم 14 آذار/مارس وتوقفت بعدها مباشرة بطولة ولاية ريو بسبب الوباء.

وأعطى اتحاد كرة القدم في ريو الإذن للأندية لبدء التدريبات مجدداً لكن لم يتحدد بعد موعد استئناف المباريات.

وسجلت البرازيل حتى الآن 125218 إصابة بكوفيد-19 بالإضافة إلى 8536 وفاة. وتوفي 615 شخصا يوم الأربعاء فقط وهي أعلى حصيلة وفيات يومية.