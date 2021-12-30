إصابة النيجيري أوسيمهن بفيروس كورونا

وخضع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا والذي لا يزال يتعافى من عملية جراحية لمعالجة كسور في وجهه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد صدام قوي في الرأس مع مدافع إنتر ميلان الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار، لاختبار قبل السفر إلى إيطاليا لإجراء فحص طبي الجمعة.

وقال النادي الجنوبي في بيان "يعلن نابولي أن فيكتور أوسيمهن ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 لكن لم تظهر عليه أعراض".

وأضاف "وبناء على ذلك، أمرت السلطات المحلية أوسيمهن بالعزل الذاتي وإعادة تحديد موعد جديد للفحص الطبي".

وبدأ أوسيمهن يتدرب مع نابولي مرتديا قناع وجه واقٍ وينتظر الضوء الأخضر لاستئناف اللعب في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

