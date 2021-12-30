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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

إصابة النيجيري أوسيمهن بفيروس كورونا

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أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم الخميس عزل مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن بسبب إصابته بفيروس كورونا.

Reuters

وخضع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا والذي لا يزال يتعافى من عملية جراحية لمعالجة كسور في وجهه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد صدام قوي في الرأس مع مدافع إنتر ميلان الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار، لاختبار قبل السفر إلى إيطاليا لإجراء فحص طبي الجمعة.

وقال النادي الجنوبي في بيان "يعلن نابولي أن فيكتور أوسيمهن ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 لكن لم تظهر عليه أعراض".

وأضاف "وبناء على ذلك، أمرت السلطات المحلية أوسيمهن بالعزل الذاتي وإعادة تحديد موعد جديد للفحص الطبي".

وبدأ أوسيمهن يتدرب مع نابولي مرتديا قناع وجه واقٍ وينتظر الضوء الأخضر لاستئناف اللعب في وقت أبكر مما كان متوقعًا.
 

نابولي كوفيد-19 كورونا فيكتور أوسيمهن
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